Covid, allarme per i positivi arrivati a Roma dal Bangladesh: 600 casi non intercettati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Cresce la preoccupazione a Roma e nel Lazio per i casi di Covid importati dal Bangladesh. Al momento sarebbero 77 i positivi al coronavirus arrivati a Roma dal Paese asiatico. Con voli autorizzati dell’Enac. A questi si aggiungo i 36 casi rilevati all’aeroporto di Fiumicino nella giornata del 6 luglio. Si tratta circa del 13 per cento. “Su quell’aereo era malato 1 su 8: necessari tamponi all’imbarco”, sottolinea la Regione Lazio sulla pagina facebook. Dati preoccupanti e in crescente aumento che spaventano la Pisana e residenti del quadrante est della Capitale dove la comunità Bangladese è molto numerosa. Nella Asl Roma 1 dei quattro casi registrati nelle ultime 24 ore due sono persone di nazionalità del Bangladesh. Che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Coronavirus, l'Europa dell'Est fa paura: è allarme in Italia per le «bombe... Il Mattino Coronavirus, allarme per volo dal Qatar con passeggeri dal Bangladesh. D’Amato: “Non vanno imbarcati”

Scattata in questi minuti l’allerta legata add un volo in arrivo a Fiumicino dal Qatar con a bordo “135 passeggeri ‘indiretti’ ovvero originati da Dacca (Bangladesh). L’Unità di Crisi Covid della Reg ...

