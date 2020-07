Covid-19, lieve aumento dei positivi in Regione Campania (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noti i dati odierni per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Rispetto a ieri (1), il numero di positivi torna a salire, seppur di sole due unità. Questo il quadro della situazione in Campania: positivi del giorno: 3 Tamponi del giorno: 1.918 Totale positivi: 4.750 Totale tamponi: 296.630 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.090 (di cui 4.089 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione ... Leggi su anteprima24

