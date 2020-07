Centrodestra: no incontro con Conte domani, ok settimana prossima (Di mercoledì 8 luglio 2020) C'è stata più baruffa di quanto non sia apparso dalle dichiarazioni pubbliche. L'invito di Giuseppe Conte alle opposizioni a presentarsi domani a palazzo Chigi ha infatti creato una nuova frattura nella coalizione di Centrodestra, già apertamente divisa sul Mes. Alla fine - ma ci sono volute molte telefonate e opere di mediazione - pare si sia arrivati a una posizione comune: declinare l'invito ma dirsi disponibili ad andare tutti insieme come Centrodestra, se avvisati con dovuto preavviso, la settimana prossima o anche dopo.Stamattina, era stata Giorgia Meloni, con un post su Facebook, a far sapere che l'invito del premier era arrivato e che "come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d'Italia e le sue idee, se ... Leggi su ilfogliettone

