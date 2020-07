Bonus vacanze, Associazione Luca Coscioni diffida l’Agenzia delle Entrate: “Persone con disabilità visiva non possono accedere al sito” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le persone con disabilità visiva sono penalizzate per la mancata accessibilità del sistema telematico per richiedere il nuovo Bonus vacanze. Così l’Associazione Luca Coscioni ha inviato una diffida all’Agenzia delle Entrate per “discriminazione” dal momento che l’APP IO, lo strumento online necessario per inoltrare la richiesta del Bonus previsto nel decreto Rilancio del governo, non supporta i fondamentali screen reader utilizzati da donne e uomini ciechi o ipovedenti. “Subordinare la concessione del Bonus in questione al preventivo accesso a una applicazione che non risulta pensata e sviluppata per chi ha una disabilità sensoriale, integra a tutti gli effetti la fattispecie della condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità di cui agli artt. 2, comma 3, e 4 comma 3, Legge n. 67/2006″, ... Leggi su ilfattoquotidiano

