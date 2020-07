Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi, nuovi dettagli sul triangolo e le corna: le conferme di Oggi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nonostante le smentite di Stefanone e il silenzio di Belen, non si sgonfia il gossip dell’estate, quello sul triangolo formato dalla Rodriguez, De Martino e Alessia Marcuzzi. Dagospia la scorsa settimana ha lanciato un rumor secondo il quale l’argentina avrebbe scoperto un flirt segreto tra il marito e la conduttrice di Temptation Island Vip (sempre di corna si parla). Il settimanale Oggi ha rilanciato la notizia fornendo nuovi dettagli. Pare infatti che Belen stesse giocando con Santiago con l’iPad di Stefanone, quando sono arrivati dei messaggi di Whatsapp di Alessia Marcuzzi. Stando a quello che si legge sul giornale pare siano stati dei messaggi ... Leggi su bitchyf

Top secret il motivo della rottura. Dalle poche notizie emerse, la Rodriguez è rimasta a Milano col figlio Santiago, spostandosi in queste settimane in varie località estive, mentre De Martino ha fatt .... La conduttrice continua le sue vacanze in questa settimana in cui è stata al centro del gossip insieme alla showgirl argentina e al ballerino. Come fa sapere Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, tu ...