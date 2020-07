Atalanta Sampdoria 0-0 LIVE: gran parata di Gollini su Gabbiadini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta-Sampdoria 0-0 MOVIOLA 30′ gran parata di Gollini – Gabbiadini calcia di mancino dalla distanza, il numero 95 dell’Atalanta alza in corner con un grandissimo intervento. 29′ Tiro di Zapata – Il colombiano si coordina e calcia dalla distanza, destro debole bloccato da Audero. 23′ Tiro da lontano di ... Leggi su calcionews24

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - Noovyis : (Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali) - - lorenzodeluca13 : @LucaMarelli72 Luca,Atalanta-Sampdoria per quanto riguarda la designazione è una partita di quale fascia? - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: rigore che c'è su Cornelius, giusto il giallo a Cristante: ATALANTA - SAMPDORIA arbitro: … - sportli26181512 : LIVE Atalanta-Sampdoria 0-0: prima giocata di Ilicic, nessun problema per Audero: LIVE Atalanta-Sampdoria 0-0: prim… -