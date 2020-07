Zingaretti si è perso i soldi delle mascherine (Di mercoledì 8 luglio 2020) mascherine che volano, soldi che scappano sempre più lontano. Alla regione Lazio speravano in un vuoto di memoria, ma la truffa costata svariati milioni di euro all'amministrazione torna a galla. Non è stato esattamente un modello di gestione corretta quello che si è scoperto nel momento di massima preoccupazione per l'espansione del Covid-19. E stamane in aula alla Pisana tornerà di nuovo alla carica Chiara Colosimo, a nome di Fratelli d'Italia, per pretendere di sapere da Nicola Zingaretti che fine hanno fatto i quattrini che dovevano rientrare in cassa. In discussione un'interrogazione che merita attenzione, forse anche in altri palazzi che sono a caccia di ulteriori elementi. Nei primissimi giorni di maggio si affacciò in Consiglio regionale il governatore a giurare che lo scandalo era sepolto. Perché la ditta che si era intascata ben 14 ... Leggi su iltempo

Giuggio72684862 : RT @_il_mare: ++A RIVEDER LE STELLE++ Abbiamo perso il Diritto alle cure E sono tutti colpevoli, Salvini, Renzi, Berlusconi, Meloni, Zinga… - space71 : RT @LoGnorante: Complimenti al #GovernoDeiCompetenti Per i dati mirabolanti di indicatori economici che stanno uscendo in queste ore Non d… - marco_disca : RT @LoGnorante: Complimenti al #GovernoDeiCompetenti Per i dati mirabolanti di indicatori economici che stanno uscendo in queste ore Non d… - jjoyx : RT @LoGnorante: Complimenti al #GovernoDeiCompetenti Per i dati mirabolanti di indicatori economici che stanno uscendo in queste ore Non d… - LoGnorante : Complimenti al #GovernoDeiCompetenti Per i dati mirabolanti di indicatori economici che stanno uscendo in queste or… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti perso Scandalo mascherine, Nicola Zingaretti si è perso i soldi: mancano all'appello 13 milioni di euro Il Tempo Sondaggi: Zingaretti sprofonda, brutto colpo. Boom per...

Il sottosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, fa un vero e proprio tonfo. Nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei governatori di Regione è ultimo. Gode solo del 30% dei consensi. I quattro presidenti ...

Regione Lazio, Maselli-Righini (FdI): "Da Zingaretti soliti annunci, infatti i cittadini non lo gradiscono"

“I toni trionfalistici con cui Zingaretti ha annunciato che ci saranno oltre 646 milioni di euro di fondi europei 2014-2020 'riprogrammati' da investire nel Lazio, sono del tutto fuori luogo. Si tratt ...

Il sottosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, fa un vero e proprio tonfo. Nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei governatori di Regione è ultimo. Gode solo del 30% dei consensi. I quattro presidenti ...“I toni trionfalistici con cui Zingaretti ha annunciato che ci saranno oltre 646 milioni di euro di fondi europei 2014-2020 'riprogrammati' da investire nel Lazio, sono del tutto fuori luogo. Si tratt ...