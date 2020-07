“Yoko Ono è in sedia a rotelle, ha bisogno di cure 24 ore su 24” (Di martedì 7 luglio 2020) Yoko Ono ha 87 anni e vive sempre a New York. Un amico di famiglia di lunga data, Elliot Mintz, ha rivelato al New York Post le condizioni di salute della moglie di John Lennon, che ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, ormai lascia raramente il suo appartamento a New York ed è costretta su una sedia a rotelle. Però “è ancora forte come una volta“, ha tenuto a specificare Mintz. Dal 2017 Yoko Ono è stata spesso vista su una sedia a rotelle e rimane chiusa nella sua casa di nove stanze, all’ormai celebre edificio residenziale Dakota di New York. Il figlio Sean va a trovarla tre volte a settimana e cena con lei. Oggi Sean, avuto da John Lennon, ha 44 anni, ma c’è anche un’altra figlia, Kyoko, 56 anni, avuta da un precedente matrimonio con il produttore cinematografico Anthony Cox. Kyoko le è stata portata via ... Leggi su ilfattoquotidiano

rossounfiore : @GenCar5 @MANNapoli Ci sono stata anch'io e credevo fosse una donazione di Yoko Ono - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Yoko Ono, dagli Usa: “Deve essere seguita 24 ore su 24”. Un amico: “Ha rallentato come chiunque alla sua età” https://… - BlitzQuotidiano : Yoko Ono, dagli Usa: “Deve essere seguita 24 ore su 24”. Un amico: “Ha rallentato come chiunque alla sua età”… - ChiccaZoe : @SkyTG24 Il motivo inizia con Yoko e finisce con Ono? - BonaetVox : @Cristina6013 L’ho sempre saputo che era una zecca komunista insieme a quell’immigrata clandestina di Yoko Ono?????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Yoko Ono Beatles, Paul McCartney svela: “La canzone di John Lennon che mi sconvolse è…” R3M