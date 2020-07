Xbox Series X: all'evento di questo mese il gioco di The Initiative non verrà svelato secondo un rumor (Di martedì 7 luglio 2020) Microsoft ha recentemente annunciato quando si terrà l'evento Xbox Series X, confermato per il 23 luglio e si prevede che verranno svelati diversi nuovi giochi first-party. Un gioco che molti sperano possa essere rivelato in studio è il titolo di debutto di The Initiative, il nuovo team che è stato iniziato da zero nel 2018. secondo alcuni rumor il gioco sarebbe stato svelato proprio durante questo evento, ma a quanto pare ci tocca frenare l'entusiasmo.Un nuovo rapporto di Jeff Grubb di Venture Beat afferma che non sarà così dopo tutto. Nel suo rapporto, Grubb riconosce le recenti indiscrezioni, ma afferma che il gioco non sarà ancora rivelato. Come sottolinea Grubb, The Initiative è stata creata da zero nel 2018 e ha trascorso gran parte del 2019 a formare il suo team, il che significa che uno sviluppo adeguato del gioco probabilmente ... Leggi su eurogamer

