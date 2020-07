Werewolf The Apocalypse: gameplay esclusivo e data di uscita rivelata (Di martedì 7 luglio 2020) Se anchr voi stavate aspettando nuovi dettagli su Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è il vostro giorno fortunato, infatti durante la conferenza Nacon non solo è stato mostrato uno spezzone di esclusivo gameplay, ma è stata anche comunicata la data di uscita ufficiale. "Con Caern in pericolo, Cahal deve tornare in una terra che una volta chiamava casa per proteggere la sua famiglia e i suoi amici, indipendentemente da ciò che questo comporterà. Con la malvagia società Endron che li assedia da ogni parte, solo tu puoi combattere la corruzione che attecchisce nella tua casa, usando il potere devastante del lupo mannaro per invertire la tendenza." - recita la descrizione del videoWerewolf: The Apocalypse - Earthblood arriverà su Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X nel febbraio 2021.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Werewolf The Apocalypse: gameplay esclusivo e data di uscita rivelata - Eurogamer_it : Werewolf The Apocalypse: gameplay esclusivo e data di uscita rivelata - the__werewolf_ : RT @pewmat: Finalmente una buona notizia - the__werewolf_ : RT @here_forOt5: okay Brie il prossimo passo è farsi un canale Twitch per streammare Pokémon e Animal Crossing - the__werewolf_ : RT @uramaki__: Piango perché penso ad un’altra scena in cui Anna si è dovuta dare un pizzicotto sul braccio. #chiamatemiAnna -