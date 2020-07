Virus, dal Bangladesh con test falsi. ?Caccia a 600 positivi introvabili (Di mercoledì 8 luglio 2020) Trentasei positivi sullo stesso aereo. In media, un passeggero su 8, un dato altissimo. Alcuni, almeno una decina, avevano anche la febbre, segnale che quando sono saliti sull?aereo, a Dacca,... Leggi su ilmessaggero

matteosalvinimi : #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpi… - OndeFunky : Dunque: o ci costringono in casa spaventati a morte o non sappiamo rispettare una regola per più di 10 minuti. Se l… - SergioCosta_min : #Mascherine e #guanti ci servono per proteggerci dal virus SARS-COV-2, ma quando dobbiamo disfarcene ricordati che… - straditeresa : RT @frustametafora: Faccia di sbronza Dopo che gli operatori degli ospizi sono stati lasciati soli con il virus (visto dal governo come un… - ilmessaggeroit : Virus, dal #bangladesh con test falsi. ?Caccia a 600 positivi introvabili -

Ultime Notizie dalla rete : Virus dal Virus, dal Bangladesh con test falsi. Caccia a 600 positivi introvabili Il Messaggero L’amministrazione Trump inizia il ritiro formale dall’Organizzazione mondiale della sanità

Trump inizialmente ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall’OMS a maggio e ha costantemente accusato l’organizzazione di aiutare la Cina a nascondere le origini del virus. Ha anche affermato ...

Da Tokyo a Parigi, tra virus e medaglie (chieste dalla Fina)

Il mondo è ancora sotto stress da pandemia e tutti pensiamo a cosa ne sarà dei Giochi di Tokyo se il virus non comincia a dare una tregua (come in Italia) o se non si troverà un vaccino per consentire ...

Trump inizialmente ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dall’OMS a maggio e ha costantemente accusato l’organizzazione di aiutare la Cina a nascondere le origini del virus. Ha anche affermato ...Il mondo è ancora sotto stress da pandemia e tutti pensiamo a cosa ne sarà dei Giochi di Tokyo se il virus non comincia a dare una tregua (come in Italia) o se non si troverà un vaccino per consentire ...