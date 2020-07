Usa, la polizia uccide un uomo in auto a Phoenix: il video finisce in rete (Di martedì 7 luglio 2020) La polizia ha ucciso un uomo, chiuso dentro un’auto parcheggiata, e la scena è stata ripresa con il video da un testimone che l’ha messa in rete, scatenando nuove proteste. È successo a Phoenix,... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Usa, la polizia uccide un uomo in auto a Phoenix: il video finisce in rete - ClaudiaModelMgt : RT @francescatotolo: Almeno sei bambini sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco negli #USA nel fine settimana. Nessuno si inginocchierà… - Sabbath481 : @daniele_geek @st_illy @DavidPuente @poliziadistato secondo te la polizia usa la 500? eddai su, è un fake, si vede lontano un miglio - Itinara : RT @francescatotolo: Almeno sei bambini sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco negli #USA nel fine settimana. Nessuno si inginocchierà… - Annaelegalita : RT @francescatotolo: Almeno sei bambini sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco negli #USA nel fine settimana. Nessuno si inginocchierà… -