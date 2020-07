UE: per l'Italia calo record del PIL dell'11,2% nel 2020. Maglia nera in Europa (Di martedì 7 luglio 2020) La Commissione Europea ha fatto sapere che le stime del PIL dell'Italia per il 2020 sono peggiori del previsto, perché il calo dovrebbe essere dell'11,2%, peggiore di tutta l'Eurozona che nel complesso registra un calo dell'8,7%.Male, ma non come l'Italia, anche Spagna e Francia, per le quali la stima è, rispettivamente, del -10,9% e -10,6%. Secondo la Commissione è una "recessione ancora più profonda delle attese e con divergenze più ampie"Nel 2021 il PIL dell'Italia dovrebbe risalire al 6,1% che comunque meno di quanto era Matteo a maggio, ossia del 6,5%, ma a maggio si stimava anche un calo del PIL più contenuto, del 9,5%. Anche le prospettive di inflazione sono state riviste e ora viene stimata un'inflazione dello 0% quest'anno e del +0,8% l'anno prossimo, a differenza di maggio, quando le stime erano rispettivamente del -0,3% e del ... Leggi su blogo

angelomangiante : Musa #Juwara, 19 anni, ha fatto un viaggio lunghissimo dall'Africa per arrivare quattro anni fa in Italia con un go… - virginiaraggi : Sostengo mozione @M5SRoma per intitolare l'intero Auditorium Parco della Musica al maestro Ennio Morricone. Voglia… - virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - Il_Vitruviano : @SpeculaThor @maxdantoni @StefanoFassina @AldoGiannuli @filippo_nesi L'aspetto 'consolante' è che la faglia geopoli… - sistemamoda_it : I consumi di tessile e abbigliamento in Italia segnano da gennaio- aprile 2020 - 33,7% a valore e -31,3% a volume,… -

Ultime Notizie dalla rete : per Italia Coronavirus, per i bambini di Chernobyl niente soggiorni di cura in Italia Corriere della Sera Fs Italiane, Calabria: il sostegno al turismo viaggia in treno

Anche per l’estate 2020 è stato confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, unisce Lamezia Terme a Rosarno percorrendo la spettacolare Costa degli De ...

Disoccupazione, Ocse: “In Italia salirà al 12,4% nel 2020. Reddito di cittadinanza garantisca sostegno ai bisognosi”

“Tra l’ultimo trimestre del 2019 e il secondo trimestre del 2020, si prevede che il pil dell’Ocse sia diminuito di quasi il 15 per cento”. Il Paese più colpito resta l’Italia. “Se si considera sia il ...

Anche per l’estate 2020 è stato confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un’offerta di 24 collegamenti al giorno, unisce Lamezia Terme a Rosarno percorrendo la spettacolare Costa degli De ...“Tra l’ultimo trimestre del 2019 e il secondo trimestre del 2020, si prevede che il pil dell’Ocse sia diminuito di quasi il 15 per cento”. Il Paese più colpito resta l’Italia. “Se si considera sia il ...