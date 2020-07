‘The Voice Senior’, in arrivo il format canoro dedicato agli Over: ecco chi lo condurrà (Di martedì 7 luglio 2020) Tra la fine di novembre e i primi di dicembre, dovrebbero arrivare grosse novità televisive su Rai 1 per Antonella Clerici. Stando a quanto si legge su TvBlog, infatti, parrebbe proprio che alla bionda conduttrice spetterà la guida di un format musicale ancora in fase di work in progress, che non sarà altro che la rivisitazione di The Voice of Italy, ma con dei dettagli decisamente innovativi: Il format in questione sarà The Voice Senior e si tratterebbe di una versione Over 60 del già noto, dalle nostre parti, The Voice. Il programma sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach che nel corso delle 5-6 puntate previste andranno ad animare la gara guidata da Antonella Clerici. Questa nuova trasmissione sarà prodotta in collaborazione con Fremantle, la realizzazione avverrà presso il centro di produzione ... Leggi su isaechia

