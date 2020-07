Superenalotto, a Sassari il primo “6” dal post-Covid (Di martedì 7 luglio 2020) A Sassari si verifica il primo jackpot di Superenalotto nell’era Covid, dopo che l’ultima vittoria con il 6 era stata registrata ad Arcola (SP) lo scorso 28 gennaio, per una somma da 67,2 milioni di euro. Un 6 da quasi 60 milioni di euro Stavolta invece lo/la sconosciuto/a che si porta a casa quasi 60 milioni di euro li ha vinti a Sassari nella ricevitoria Sisal Tabacchi Rivendita 45 situato in via Luna e Sole 11, con una schedina da 3 euro. Dalla nascita del Superenalotto questo è il jackpot 124. La combinazione è stata la seguente: 16, 24, 29, 53, 73, 88. Per l’isola si tratta della vittoria tramite gioco più alta nella sua storia. “Stavamo chiudendo e ci è arrivata la notizia” La titolare della ricevitoria, la signora Pietra Fara ha dichiarato che stava chiudendo l’esercizio quando è arrivata la notizia ... Leggi su giornal

