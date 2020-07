Sorpreso in possesso di droga: denunciato 40enne irpino (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano che in questi ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne di Montoro, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, a seguito di un’attività informativa, i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore hanno individuato nell’abitazione del predetto un possibile obiettivo di interesse. I dubbi degli operanti hanno trovato ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : MONTORO (AV) - Sorpreso in possesso di droga: 40enne denunciato dai Carabinieri. - - puntomagazine : All’esito della perquisizione personale, i #Carabinieri hanno rinvenuto circa 20 grammi di marijuana, occultati neg… - irpinia24 : #calabritto-#sorpreso-in-possesso-di-#droga/ - canale58 : Cronaca - Sorpreso in possesso di droga, 20enne denunciato per spaccio - bassairpinia : CALABRITTO (AV) - SORPRESO IN POSSESSO DI DROGA: VENTENNE DENUNCIATO PER SPACCIO. - -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso possesso Sorpreso in possesso di droga, ventenne denunciato per spaccio Orticalab Sorpreso in gruppo col coltello Può far parte della gang delle risse

La polizia di stato e la polizia locale a Cesenatico hanno eseguito numerosi controlli nel fine settimana, su disposizione della questura di Forlì-Cesena, coadiuvati anche da poliziotti dell’anticrime ...

Gaeta, 28enne sorpreso con un coltello a serramanico nel borsello. Denunciato

E’ stato fermato nel corso di alcuni controlli effettuati dai carabinieri a Gaeta. L’uomo, di 28 anni, nascondeva all’interno di un borsello un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm. Il ritr ...

La polizia di stato e la polizia locale a Cesenatico hanno eseguito numerosi controlli nel fine settimana, su disposizione della questura di Forlì-Cesena, coadiuvati anche da poliziotti dell’anticrime ...E’ stato fermato nel corso di alcuni controlli effettuati dai carabinieri a Gaeta. L’uomo, di 28 anni, nascondeva all’interno di un borsello un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm. Il ritr ...