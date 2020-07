Regione Lazio: approvata variante urbanistica ex Fiera (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – Questa mattina la Giunta regionale ha approvato la delibera sulla variante urbanistica al “Piano di utilizzazione delle aree in via Cristoforo Colombo, da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane – Ambito 2 – Risistemazione della Fiera di Roma” presentata dal Comune di Roma. Nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni previste, con questo provvedimento potra’ essere avviata la riqualificazione dell’ex complesso fieristico della capitale. In particolare, la valorizzazione dell’area e il suo corretto inserimento nel contesto urbano verra’ perseguito attraverso la demolizione di tutti i padiglioni esistenti e la ricostruzione di una superficie utile lorda massima pari a 44.360 mq, dei quali 35.488 mq residenziali e 8.872 mq non residenziali. Prevista inoltre la destinazione ad edilizia sociale convenzionata di una quota ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : I cittadini del Lazio (regione per la quale la maggioranza di governo ha addirittura BOCCIATO i fondi per il terrem… - nzingaretti : Operativa subito la nuova ordinanza della Regione Lazio per tamponi e test sierologici ai passeggeri provenienti da… - Corriere : Covid, 6 positivi su aereo da Dacca: il Lazio chiede lo stop ai voli - tusciatimes : Rifiuti, Regione Lazio: 'Al via la formazione dei comuni per l'adesione al sistema Orso' - - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: REGIONE ABRUZZO - Marsilio: 'Spero che tra pochi giorni ci sia l'ufficialità da parte del Napoli, accordo di sei anni'… -