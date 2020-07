Pil: Conte, 'calo significativo e previsto, non ci lasciamo spaventare' (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "C'è stato un calo del Pil purtroppo significativo, tutte le previsioni lo configuravano. Non dobbiamo lasciarci spaventare, era stato ampiamente previsto, tranne qualche dettaglio sui numeri. Il problema è la capacità del Paese di esprimere un colpo di reni, una terapia d'urto per il rilancio del Paese". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a Palazzo Chigi. "Il dl semplificazioni, lo scostamento. Siamo concentrati su questo e dobbiamo preoccuparci se non affronteremo con forza e coraggio la ripresa, ma noi, lo abbiamo dimostrato anche nella riunione della notte, coraggio, determinazione e responsabilità li abbiamo", conclude. Leggi su iltempo

