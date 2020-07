Ora è anche ufficiale: Pescara, arriva Andrea Sottil. Il comunicato (Di martedì 7 luglio 2020) Come anticipato nel pomeriggio di ieri dopo l’esonero di Legrottaglie, adesso è ufficiale l’arrivo di Andrea Sottil sulla panchina del Pescara. Il tecnico arriva sulla panchina degli abruzzesi in vista del finale di stagione. Questo il comunicato del club: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil che già da oggi guiderà la squadra nella sessione di allenamento. La presentazione del nuovo tecnico #BiancAzzurro sarà svolta in concomitanza della conferenza pregara #PescaraPerugia in programma giovedì mattina.” BENVENUTO Andrea #Sottil è il nuovo tecnico del Pescara Calcio // Andrea #Sottil is the new manager of Pescara Calcio https://t.co/gA4ZgOfsLx pic.twitter.com/vxZxTEEhTF — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) July 7, 2020 Foto: ... Leggi su alfredopedulla

chetempochefa : 'Dedico questo Oscar a mia moglie Maria che mi ama moltissimo, che mi è stata vicina in tutti questi anni e io la a… - civcatt : #EnnioMorricone ha composto anche una 'Missa Papae Francisci' per i 200 anni dei #Gesuiti. In un'intervista disse:… - ilfoglio_it : Erano il Movimento delle regole interne ferree. Ora invece per gli esponenti #M5s è saltata di fatto la regola aure… - chandlerbcutie : @unagoliabianca anche io l’ho finito nello stesso momento,alla stessa ora,wow - SmitArianna : RT @Kor_One_: Ora è chiaro perché per lei #DioPatriaFamiglia era una vita di #merda Monica Cirinnà, tra gli arresti del clan camorrista Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Ora anche le telecamere Ztl possono beccare i veicoli senza assicurazione La Gazzetta dello Sport Milano: Sala, ora preoccupato, molto positivo lungo termine

Gli sviluppi urbanistici "sono importanti, ma non è che chi fa questo tipo di mestiere deve occuparsi solo di costruire, deve essere in grado di dare anche un'idea di città", ha concluso parlando del ...

Facebook ci tiene alla nostra salute e lo dimostra anche

Nelle ultime ore il social network Facebook insieme alla piattaforma Instagram hanno deciso di inserire un nuovo annuncio che ci dimostrerà quanto tengono alla nostra salute. Possiamo dire che per la ...

Gli sviluppi urbanistici "sono importanti, ma non è che chi fa questo tipo di mestiere deve occuparsi solo di costruire, deve essere in grado di dare anche un'idea di città", ha concluso parlando del ...Nelle ultime ore il social network Facebook insieme alla piattaforma Instagram hanno deciso di inserire un nuovo annuncio che ci dimostrerà quanto tengono alla nostra salute. Possiamo dire che per la ...