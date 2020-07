Morti i gemelli siamesi più anziani del mondo: avevano 68 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Nel 2014 raggiunsero il record come coppia di gemelli siamesi più longevi al mondo. Oggi Ronnie e Donnie Gaylon se ne sono andati a 68 anni, dopo molti anni passati in giro in tournèe per il famoso carnevale “World of Wonders” Ronni e Donnie Gaylon, i gemelli siamesi più longevi al mondo, sono Morti lo … L'articolo Morti i gemelli siamesi più anziani del mondo: avevano 68 anni NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

proudofmascolo : Ditemi che i gemelli non sono morti che sennò mi metto a piangere -