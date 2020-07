Mirabelli: “io alla Roma? Non vado a fare il burattino” (Di martedì 7 luglio 2020) Al momento lavorare a Roma è molto difficile. Sono tante le incertezze in caso giallorossa, dal punto di vista societario fino a quello sportivo con una squadra che sta deludendo ogni aspettativa. Massimiliano Mirabelli non è intenzionato a sposare il progetto, come conferma a Radio Kiss Kiss. “La Roma in questo momento non sta vivendo un grande momento. Io amo fare questo lavoro, essere titolare del proprio ruolo. Oggi alla Roma è impossibile. Non accetto un progetto tanto per andare o per fare il burattino di qualcuno”. Panchina Roma, Fonseca trema: c’è già il successore? Tutti i nomi sul taccuino FOTOL'articolo Mirabelli: “io alla Roma? Non vado a fare il burattino” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

