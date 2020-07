Milan-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi (Di martedì 7 luglio 2020) Milan-Juventus si gioca oggi 7 luglio alle 21.45 a San Siro. La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri si affrontano per quello che sarà il big match di giornata. Ambizioni diverse ma stessa voglia di trovare i tre punti. Squadra di casa alla ricerca di punti per l'Europa, ospiti per consolidare il primato in classifica e sferrare il colpo decisivo alle inseguitrici.Milan-Juventus, le probabili formazionicaption id="attachment 976293" align="alignnone" width="523" Milan-Juventus (Getty Images)/captionEntrambe le squadra hanno diversi dubbi di formazione. Il Milan può contare sul ritrovato Zlatan Ibrahimovic, ma ha perso Castillejo e ha Calhanoglu in dubbio. La Juventus deve fare i conti con le squalifiche di de Ligt e Dybala e Sarri dovrà trovare le giuste alternative. Rossoneri che dovrebbero schierarsi con ... Leggi su itasportpress

