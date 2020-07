Lo Studio di Harlow: cosa possiamo imparare sull’amore dalle scimmie (Di martedì 7 luglio 2020) Tra la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ’60 lo psicologo americano Harlow, in un articolo dal titolo alquanto romanzato, ’’The Nature of love’’, pubblica i risultati dei suoi esperimenti sulla natura delle relazioni umane. Harlow era deciso a indagare su quale fosse la vera base dei rapporti umani, in modo particolare su quello che si instaura tra una madre e il suo bambino. Per questo mise dei cuccioli di macaco in una gabbia insieme a due madri surrogate: una fatta di ferro, avente un biberon che garantiva il nutrimento alle piccole scimmie; l’altra fatta di stoffa e sprovvista di meccanismi per erogare cibo. Come poté osservare Harlow, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, i cuccioli passavano la maggior parte del loro tempo a contatto con la madre di stoffa che veniva percepita come morbida e calorosa, ... Leggi su bufale

