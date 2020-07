Lecce-Lazio, Acerbi che errore: Lucioni non perdona, il gol del 2-1 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Il Lecce ribalta la partita. Nel match contro la Lazio, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa trovano la rete del 2-1 grazie a Fabio Lucioni che passa davanti ad un distratto Acerbi e con un preciso colpo di testa sigla la rete del 2-1. Adesso i ragazzi di Simone Inzaghi sono chiamati ad una grande reazione. Ecco il VIDEO della rete. Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Gazzetta_it : VAR - Lecce: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Lazio 1-0, rete di Mancosu M. (LEC) - juve_elena : Lucioniiiiii golllllll ??????ahahahah che rrrridereeeee ??????????????OPPLA'?? OPPLA'??OPPLA'??Lecce 2 Lazio 1 ?????????? - e_deportivo : Italia. Serie A. Jornada 31. ?????????????????? Minuto 55'. Lecce 2-1 Lazio. #Italia #SerieA -