Lecce-Lazio 2-1 Calcio serie A (Di martedì 7 luglio 2020) Un Lecce così se la gioca, per la salvezza. Partita emozionante al “Via del Mare” con Lazio in vantaggio ad inizio gara (Caicedo), pareggio Leccese nel primo tempo (Babacar). Vantaggio giallorosso con Lucioni ad inizio ripresa, strepitosa parata di Gabriel nel finale. In classifica del campionato di Calcio di serie A, dopo l’anticipo della 31/ma giornata, si trova a quota 28 punti, quartultima posizione. Scavalcato il Genoa che deve affrontare il Napoli. L'articolo Lecce-Lazio 2-1 <span class="subtitle">Calcio serie A</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

brfootball : 5': Lecce 0-1 Lazio 30': Lecce 1-1 Lazio 47': Lecce 2-1 Lazio ?? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lecce *2-1 Lazio *(Lucioni 47‘) #SSFootball - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - pol2187 : RT @giampdisan: La #Lazio perde ai supplementari con il #Lecce. Spiace. #LecceLazio - IamCALCIO : LECCE-LAZIO, 31a giornata di #SerieA, #LECCE #LAZIO - #LECLAZ #LIVE #REACTION #7luglio. Tutti i risultati in tempo… -