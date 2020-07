Lazio, Diaconale e Tare in coro: “Noi penalizzati da allenamenti all’estero e calendario” (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio, precipitata a -7 dalla Juventus, torna a lamentarsi. Lo fa attraverso le parole del responsabile della comunicazione, Arturo Diaconale, e del direttore sportivo, Igli Tare. Il primo ha pubblicato su Facebook e in un articolo su ‘L’Opinione delle Libertà’ il proprio pensiero. In risposta a quanto pubblicato oggi da ‘Il Fatto Quotidiano’, che Diaconale definisce “un giornale di fenomeni”, scrive: “In questi giorni, ad esempio, il bersaglio è diventato Claudio Lotito e la S.S. Lazio. Accusato il primo di aver tanto tuonato per la ripresa del calcio ottenendo come risultato di aver perso in quindici giorni quanto aveva guadagnato nei confronti delle Juventus nella corsa per lo scudetto nella prima fase del campionato. Naturalmente l’autore dell’attacco antilaziale ed antilotitiano non ha preso in ... Leggi su calcioweb.eu

