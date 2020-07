La Lazio è ferma… Immobile, lo scudetto è ormai sfumato: colpo salvezza del Lecce al Via del Mare (Di martedì 7 luglio 2020) Una Lazio in caduta libera cade clamorosamente a Lecce, vedendo sfuMare quasi definitivamente lo scudetto. Seconda sconfitta consecutiva per i biancocelesti che, dopo lo 0-3 subito all’Olimpico contro il Milan, si arrendono anche al Lecce che compie un vero e proprio colpaccio in ottica salvezza. Marco Rosi – Getty ImagesLenta e involuta la squadra di Simone Inzaghi, lontanissima parente di quella macchina da gol ammirata prima del lockdown. Immobile non incide, Luis Alberto non brilla e Milinkovic-Savic non domina in mezzo al campo. Non basta neppure il gol iniziale di Caicedo per mettere in discesa la gara, dal momento che Babacar rimette in equilibrio il match con un preciso colpo di testa. Chiarissimo anche qui l’errore della difesa della Lazio, che lascia tutto solo a centro area l’attaccante avversario, libero di colpire come meglio crede. Prima ... Leggi su sportfair

emanuelelecito : Lecce - Lazio 2-1 Quando i gobbi si impegnano, non li ferma nessuno... ?????? #LecceLazio - zave : Ahahah, Patric della Lazio ha appena *morso* uno del Lecce a palla ferma! Ma qui il VAR no? E mentre scrivo, VAR sì… - FantaMasterApp : 'Lecce, tegola per Liverani: si ferma Babacar!' - marcomempi : Difesa ferma. Forse il reparto peggiore post covid. #Lazio #SSLazio - theo94943 : @stetho83 No Ste pensaci. Con una Lazio che si ferma la juve entra in campo più “tranquilla” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ferma… Quando suona l'ora d'aria: intervista ad Antonello Quattrociocchi ciociariaoggi.it