La 17enne immunodepressa morta di Coronavirus non aveva partecipato a un ‘Covid Party’ (Di martedì 7 luglio 2020) Sulla morta di Carsyn Leigh Davis sono state fatte molte ricostruzioni. La giovane, 17enne di Fort Myers (in Florida), è morta lo scorso 23 giugno dopo esser stata contagiata dal Coronavirus. La ragazza americana era immunodepressa dopo aver sconfitto il cancro qualche tempo prima. In molti hanno scritto che la giovane, accompagnata dalla madre, sarebbe stata portata dai genitori a un Covid Party, eventi che pullulano negli Stati Uniti dove vige l’idea dell’immunità di gregge: si contagiano per produrre anticorpi contro il virus. In realtà la vicenda sembra essere ben diversa. LEGGI ANCHE > La vera storia dei Covid Party negli Stati Uniti Come raccontano molte fonti statunitensi, Carsyn Leigh Davis ha partecipato realmente a un evento in cui erano presenti circa un centinaio di persone, ma non si trattava dei tanto citati (e di moda) Covid ... Leggi su giornalettismo

