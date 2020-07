In una tinozza per ore, morti pesci rossi durante la pulizia della fontana a Palermo (Di martedì 7 luglio 2020) I vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione dei cittadini. L'azienda che ha eseguito la manutenzione parla di un... Leggi su today

Rimasti per ore all’interno di una tinozza mentre veniva ripulita la fontana di Villa Sperlinga, a Palermo. Così decine di pesci rossi e alcune tartarughe sono morti generando non poche polemiche. E’ ...

Svuotano una vasca piena di pesci a villa Sperlinga, a Palermo senza le dovute cautele, con il risultato che molti di quei pesci adesso sono morti. Tra il caldo e la mancanza di un livello accettabile ...

