Il nuovo condomino non deve pagare i debiti pregressi (Di martedì 7 luglio 2020) Il condomino subentrato dopo che è sorto il debito paga pro-quotaIl cessionario che ha acquistato dopo l'insorgenza del debito nulla deve al creditoreIl condomino paga i debiti sorti nel momento in cui è parte del CondominioIl condomino subentrato dopo che è sorto il debito paga pro-quotaTorna suCon l'ordinanza n. 12589/2020 la Cassazione accoglie il ricorso di un condomino condividendone la tesi secondo cui egli non è obbligato verso terzi per debiti sorti quando non era ancora entrato a fra parte del Condominio. Il condomino infatti sostenendo sin dall'inizio questa teoria si oppone al precetto notificatogli da un avvocato del Condominio di cui fa parte dal 2013. Precetto fondato sull'accoglimento di un precedente decreto ingiuntivo emesso a carico del Condominio dell'importo di 99.1... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Il nuovo condomino non deve pagare i debiti pregressi: Il condomino subentrato dopo che è… - Casaquii : Debiti pregressi, non risponde il nuovo condomino - mircomion : RT @AGEFIS_asso: Debiti pregressi, non ne risponde il nuovo condomino - Fantini84 : ??Altro Nuovo progetto a #Pinarella di #Cervia ?? Ecco a Voi la prima ?? proposta progettuale ?? per il #salotto della… - AGEFIS_asso : Debiti pregressi, non ne risponde il nuovo condomino -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo condomino Debiti pregressi, non risponde il nuovo condomino - ItaliaOggi.it Italia Oggi Condomino incapiente, possibile la cessione del credito per i lavori condominiali?

Sì, è possibile, se la ditta acconsente. In questo caso l'interessato deve avvertire l'amministratore e comunicare il consenso della ditta all'operazione. E' ammessa anche la cessione del credito ad u ...

Sostituzione portafinestra con finestra, è possibile?

La Suprema Corte ritiene al condomino sia consentito, non solo, aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre, ma anche ingrandire e trasformare quelle esistenti (cfr. Cassazione, n.

Sì, è possibile, se la ditta acconsente. In questo caso l'interessato deve avvertire l'amministratore e comunicare il consenso della ditta all'operazione. E' ammessa anche la cessione del credito ad u ...La Suprema Corte ritiene al condomino sia consentito, non solo, aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre, ma anche ingrandire e trasformare quelle esistenti (cfr. Cassazione, n.