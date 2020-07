“Guardate se devo operare sto frocio di m…”: sospeso primario a Varese (Di martedì 7 luglio 2020) Insulti omofobi: sospeso primario a Varese È stato sospeso il primario accusato di aver pronunciato insulti omofobi contro un paziente sedato e sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. La notizia è stata anticipata ieri nell’edizione serale del Tg3, e si riferisce a un esposto presentato da una persona presente all’intervento ai vertici della Asst Settelaghi, di cui fa parte l’ospedale, al Tribunale per i diritti del Malato di Varese e all’Ordine dei Medici. Nel documento, visionato dall’Agi, si legge che il 25 marzo, in piena emergenza Covid, il primario “durante l’intervento, cominciava a innervosirsi senza motivo apparente, nonostante il paziente reggesse bene l’anestesia generale, tanto da cominciare in modo gratuito e senza motivo a insultare il paziente che ... Leggi su tpi

