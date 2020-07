Decreto Semplificazioni - Sbloccate 130 grandi opere: molte sono strade e autostrade (Di martedì 7 luglio 2020) Il governo approva il dl Semplificazioni e, al contempo, sblocca 130 grandi opere per un totale di investimenti di quasi 200 miliardi di euro. Nello specifico, al fianco del Decreto legge e del Piano Nazionale delle Riforme approvati stanotte dall'esecutivo, è stato varato il piano "Italia Veloce: l'obiettivo è ridare slancio all'economia italiana e quindi superare la crisi dovuta al coronavirus.Al via subito. L'elenco degli interventi, a cui dovrebbero aggiungersi ulteriori iniziative in capo ad altri dicasteri, include diverse grandi strutture viarie da tempo oggetto di discussioni politiche, o comunque attese da tempo dai cittadini dei territori interessati. Tra le strade e le autostrade, già finanziate per 54,3 miliardi di euro (mancano risorse per 9,2 miliardi), figurano, infatti, la Gronda di Genova o la nuova SS106 Ionica. "Italia veloce ... Leggi su quattroruote

