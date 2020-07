Corsetti: approvata delibera-propaganda (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Alea iacta est! Il proverbiale motto latino ben si addice a descrivere quanto accaduto ieri in Aula Giulio Cesare con l’approvazione della disciplina transitoria di sostegno alle imprese che si traduce sostanzialmente nell’elargizione indiscriminata di suolo pubblico non solo alle attivita’ di somministrazione ma anche agli hotel, alle librerie e alle associazioni sportive.” “Una decisione che portera’ con se, non i tanto auspicati aiuti alle attivita’ commerciali duramente colpite dalla crisi post pandemia, ma gravi danni alle stesse per i ricorsi certi che verranno presentati all’autorita’ giudiziaria contro un provvedimento approvato in palese violazione di legge. La proposta appena deliberata, infatti, non rispetta i dettami dell’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che stabilisce con precisione sia i ... Leggi su romadailynews

