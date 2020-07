Con J-POP Manga tornano in libreria tre classici moderni (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivano le versioni integrali e da collezione firmate J-POP Manga di tre classici moderni degli anni 90 e 2000 diventati dei veri e propri cult: Hellsing, Gon e Il gioco del gatto e del topo! 8 luglio Il primo ad arrivare in libreria sarà Gon di Masashi Tanaka, diventato celebre fuori dal giappone per essere comparso nel videogioco Tekken 3,. Nato nel 1991 (o milioni di anni fa), Gon è diventato in poco tempo uno dei personaggi più riconoscibili dei media grazie all’universalità e alle tematiche ambientaliste della sua serie Manga: storie mute e godibili da tutti in cui il testardo dinosauro giallo imperversa in un mondo in cui gli umani non sono ancora comparsi, cacciando, giocando ed esplorando. «Di Gon, senza una sola sillaba, capiamo tante cose.» Scrive Giovanni Marinovich, Art Director di dizioni BD. «Sono sempre rimasto ... Leggi su quotidianpost

DavideIannuzzi5 : A tutta estate con il nuovo singolo di Marianna Cataldi. Guarda il video “SUMMER BREEZE”, LA NUOVA POP BALLAD DI… - gaiamarss : Drum con i pop e i miei polmoni si divertono - RamonaGonzalezz : RT @ChauChaumodorra: #LANOCHEPOP CIAO TANO BUON GIORNO CON TUTTO @VeroMerigo @RamonaGonzalezz @solchi_pop @Eltano2019 @erksiano @ElHombre… - AsiaMiller_ : @emicragno Ok ho letto tutto questo con Moto pop di Frank sparata a palla nelle cuffie, e nonostante questo mi sono… - generacomplotti : RT @DL_italia: ?? 'Official Charts' ha annoverato 'Future Nostalgia' nella lista degli album migliori del 2020 finora: 'Future Nostalgia' è… -

Ultime Notizie dalla rete : Con POP Ennio Morricone è pop, da 'Sapore di sale' a 'Se telefonando' ai Pet Shop Boys - Ascolta la playlist la Repubblica E la Svizzera si inventa un hotel diffuso con 50 stanze sotto le stelle in tutto il Paese

Fra le conseguenze della pandemia globale nel mondo dei viaggi vi è l’obbligo per chi vive di turismo di darsi da fare e inventare soluzioni che permettano, almeno, di tamponare la disastrosa crisi. P ...

Boni: «C’è voglia di respirare di nuovo»-Video Con Pedrini inaugura Lazzaretto on stage

Sabato la prima data della rassegna organizzata dal Comune di Bergamo per far ripartire la scena culturale e degli spettacoli dal vivo nella nostra città. La Bergamo della cultura dal vivo riparte da ...

Fra le conseguenze della pandemia globale nel mondo dei viaggi vi è l’obbligo per chi vive di turismo di darsi da fare e inventare soluzioni che permettano, almeno, di tamponare la disastrosa crisi. P ...Sabato la prima data della rassegna organizzata dal Comune di Bergamo per far ripartire la scena culturale e degli spettacoli dal vivo nella nostra città. La Bergamo della cultura dal vivo riparte da ...