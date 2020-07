Chiariello: "Al Napoli serve un turnover ragionato, il Genoa ha bisogno di punti" (Di martedì 7 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli doveva reagire dopo l'Atalanta e l'ha fatto, adesso andremo a Genova, attenzione ad una partita che potre ... Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Chiariello: “Al Napoli serve un turnover ragionato, il Genoa ha bisogno… - news24_napoli : Chiariello: "Occhio al Genoa che ha bisogno di punti. Sarà… - infoitsport : Napoli-Roma, le pagelle di Chiariello: Insigne è il migliore! Due insufficienze, sette a Callejon - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli doveva reagire dopo l'Atalanta e l'ha fatto, adesso andremo a Genova, attenzione ad una ...Politano non si è ancora inserito, non so se è l’uomo giusto, Lozano è un oggetto misterioso, sarei contento di vederlo titolare per capire che abbiamo l’uomo giusto al posto giusto.”. CLICCA PER SEGU ...