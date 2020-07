Carlo Calenda: «il fascismo non è il problema dell’Italia» (Di martedì 7 luglio 2020) Durante la puntata di “In Onda” su La7 di lunedí 6 luglio, il leader di Azione Carlo Calenda ha detto che i sostenitori di Lega e Fratelli d’Italia non sono un branco di fascisti ma il Paese ha un problema culturale con il fascismo. In risposta alla direttrice de “Il Manifesto” Norma Rangeri sul rischio di fascismo in Italia, Calenda ha detto: «Non considero gli elettori della Lega e di FdI fascisti, mi rifiuto di pensare che il 45% degli italiani sia fascista. Penso che il Paese abbia un problema culturale con il fascismo. Cioè che parte del Paese pensi che Mussolini fosse una brava persona che si è fatta trascinare, il che è gravissimo ma quelle persone non vogliono il ritorno del ventennio, hanno un problema culturale. Non penso che il fascismo sia il problema dell’Italia anche se esiste in tutte le società. ... Leggi su giornalettismo

