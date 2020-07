Caritas e Focsiv lanciano “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” (Di martedì 7 luglio 2020) Redazione 07/07/2020 Mondo redazioneweb@agenziadire.com La campagna ha in programma 62 interventi, in Asia, Africa e Sudamerica, affinché tutti possano nutrirsi: a oggi i bisognosi sono 135 milioni Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

