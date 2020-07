Bolsonaro è positivo al coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Arriva l’annuncio di Bolsonaro: «Sono positivo al coronavirus». Dopo i dubbi di oggi arriva la conferma dal diretto interessato. Secondo i medici il momento in cui il presidente brasiliano ha contratto il virus potrebbe essere una festa a casa dell’ambasciatore in cui – come testimoniano fotografie dell’evento – nessuno dei presenti indossava la mascherina. LEGGI ANCHE >>> Bolsonaro con i sintomi del coronavirus e quella festa a casa dell’ambasciatore Usa senza mascherine L'articolo Bolsonaro è positivo al coronavirus proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo

