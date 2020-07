Banchi Singoli, Vizzini: Investire su Risorse Umane (Di martedì 7 luglio 2020) “La Ministra dell’Istruzione invece di Investire sul capitale umano aumentando i docenti per ridurre le classi pollaio ha optato per spendere milioni di euro in nuovi e moderni Banchi Singoli“. Queste le parole della deputata Gloria Vizzini. Vizzini, che è membro della Commissione Affari Sociali, in merito ai Banchi Singoli afferma: “Un compagno di banco è un amico, un confidente, un legame forte che dura nel tempo. La scuola crea questo, legami“. “Addio compagno e compagna di banco. Costruiremo i nostri rapporti superando un freddo e misurato metro di distanza” termina la deputata. Leggi su youreduaction

Alessia433 : @_EvelynDeavor_ Si continua a parlare di questi benedetti banchi singoli. Non ci sono, non in tutte le classi e non… - Marian5711 : @jacopo_iacoboni Però compreranno banchi singoli, per migliorare l'apprendimento, e magari colorati per migliorare… - infoitinterno : Scuola, Azzolina: “Acquisteremo banchi singoli per le aule, per nuove forme di apprendimento” - GasbarroCecilia : RT @MilaSpicola: Ho una domanda da fare a @pepdecr: un miliardo per comprare delle sedie-banchetto(non so quanto funzionali per le attività… - infoitinterno : Scuola, Azzolina: 'Banchi singoli per nuove forme di apprendimento' -