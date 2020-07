Tragedia sfiorata a Torvaianica, perde i sensi in mare e rischia di annegare: salvato da bagnino e gestore dello stabilimento (Di lunedì 6 luglio 2020) Paura sulla spiaggia di Torvaianica, dove questa mattina un uomo di 70 anni ha rischiato di annegare in seguito ad un malore. I fatti I fatti si sono verificati questa mattina intorno alle 10.30, in prossimità dello stabilimento balneare “Le Amache”. Il 70enne stava facendo il bagno a pochi metri dalla riva quando, improvvisante, ha perso i sensi ed è caduto in acqua. Immediatamente il bagnino e il gestore dello stabilimento si sono precipitati in mare per recuperare l’uomo. Una volta portato a riva si sono accorti che il 70enne era svenuto ed aveva ingurgitato una grossa quantità di acqua. Subito i due si sono attivati mettendo in pratica le manovre di primo soccorso e allertando il 118. Dopo oltre 20 minuti di massaggio cardiaco e ventilazione polmonare, quando ormai tutte le speranze sembrano essere svanite, l’uomo ha ripreso a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata Crolla il tetto del municipio di Travo, il sindaco Albasi "Danno da 150mila euro, la Regione ci aiuti" piacenzasera.it Reggio Emilia, crolla un grosso ramo da un albero: tragedia sfiorata al Parco del Popolo. FOTO

Tanta la paura per i passanti che alle 11,30 hanno visto spezzarsi e precipitare al suolo una grossa porzione della pianta a ridosso di piazza della Vittoria e dell’accesso pedonale al garage sotterra ...

Tragedia sfiorata a Torre Annunziata. Affonda imbarcazione, salvi i 4 naufraghi

Mare mosso e forte vento, questi gli ingredienti della tragedia sfiorata al largo del porto di Torre Annunziata. Quattro giovani, due uomini e due donne, avevano deciso di passare le ore domenicali in ...

