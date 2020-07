Temptation Island, fiocco azzurro in arrivo: la coppia al settimo cielo (Di lunedì 6 luglio 2020) Una delle coppie più amate di Temptation Island annuncia la bellissima notizia di un terzo bebè in arrivo. La coppia fortificata a Temptation Island Il gioco dell’ Isola delle tentazioni divide o fortifica, non ci sono dubbi. Si può dire con estrema certezza che la coppia formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo dopo … L'articolo Temptation Island, fiocco azzurro in arrivo: la coppia al settimo cielo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

