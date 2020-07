Sutri, Strada Statale chiusa al traffico per incidente (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – A causa di un incidente, e’ temporaneamente chiusa al transito la Strada Statale 2 Cassia, in entrambi i sensi di marcia, al chilometro 46 all’altezza di Sutri in provincia di Viterbo. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimita’ dell’incidente. Cosi’ in un comunicato Anas. Leggi su romadailynews

Genova, Vittorio Sgarbi: "Dovreste intitolare una via a Morricone, come sto facendo io a Sutri"

Il critico d'arte ,in visita in città per ammirare le bellezze dei palazzi genovesi, ha ricordato il grande compositore, scomparso questa notte Il critico d'arte e parlamentare Vittorio Sgarbi, in vis ...

