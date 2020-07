Scuola settembre, piano riforme del governo: per il rientro test sierologici ad insegnanti e Ata (Di lunedì 6 luglio 2020) Scuola settembre – lunedì 6 luglio 2020. Oggi il piano Nazionale delle riforme (Pnr) stilato dal Ministero dell’Economia sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra i tanti temi toccati anche quello dell’istruzione. I fondi stanziati dall’Europa per combattere l’emergenza Coronavirus saranno investiti all’insegna della digitalizzazione e della modernizzazione. Questo significa che l’esecutivo vuole puntare sulla tecnologia, che ha reso possibile la didattica a distanza, che ha svolto nei mesi scorsi un ruolo fondamentale. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha infatti sottolineato che le «notevoli risorse che l’Unione europea ha messo in campo dovranno essere utilizzate al meglio. Priorità? La modernizzazione del Paese, la transizione ecologica e l’inclusione sociale e territoriale ... Leggi su urbanpost

Dopo l’annuncio del Ministro Speranza nell’intervista a Repubblica, il dicastero della Sanità ha ricevuto mandato dal leader di LeU per verificare il quadro normativo sui Tso all’interno dell’ufficio ...

Quali linee intende seguire l’assessore Savaglio nell’ambito del quadro tracciato dal Piano Scuola 2020-2021? Sulle competenze dell’astrofisica di fama internazionale non si possono certo nutrire dubb ...

