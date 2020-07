Ritirati zuppa, formaggio e yogurt a rischio: marchi, lotti e supermercati coinvolti (Di lunedì 6 luglio 2020) Tra fine giugno e inizio luglio sono stati diversi i prodotti richiamati dal Ministero della Salute per rischi potenzialmente connessi alla salute, o perché con rischio microbiologico o chimico. Se avete acquistato uno di questi prodotti non consumateli e, se potete, riconsegnateli al punto vendita in cui avete fatto la spesa. zuppa farro e verdure Per sospetta presenza di botulino il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro della zuppa con farro e verdure fresche da 620 g, prodotta da Euroverde società agricola srl (via Quinzano 1 – 25020 Azzano Mella – BS), venduta con marchi diversi e in vari supermercati. Ecco di seguito le caratteristiche del prodotto con cui è commercializzata: marchio: Bontà dell’Orto OSA: TODIS – IGES srl unipersonale lotto n. 320148 data scadenza: 07/07/2020 marchio: Il Mercato – Carrefour OSA: GS ... Leggi su quifinanza

Notiziedi_it : Rischio botulino per la zuppa al farro, ritirati diversi lotti - sulsitodisimone : Rischio botulino per la zuppa al farro, ritirati diversi lotti - LauraCarrese : RT @ilmessaggeroit: #zuppa al farro con rischio #botulino: ecco i lotti ritirati - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Rischio botulino per la zuppa al farro, ritirati diversi lotti - Notiziedi_it : Rischio botulino per la zuppa al farro, ritirati diversi lotti -