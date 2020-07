Renault, mercoledì possibile annuncio sul nuovo pilota: Fernando Alonso è in pole (Di lunedì 6 luglio 2020) Il nuovo pilota, con tutta probabilità, verrà annunciato mercoledì. Ma forse in questo caso non sarebbe poi così giusto chiamarlo “nuovo pilota”. Dopo un Gran Premio d’Austria con pochi acuti per la Renault, quest’oggi è iniziata una settimana calda per il team francese che non solo ci accompagnerà al prossimo GP di Stiria ma che dovrebbe svelarci il nome del pilota che affiancherà Esteban Ocon nel Mondiale 2021. Secondo quanto circolato nel paddock di Spielberg il team principal Cyril Abiteboul avrebbe rivelato a tecnici e meccanici in servizio da almeno 15 anni nel team Renault che il futuro pilota ha già lavorato con loro in passato. Inevitabile, dunque, accostare queste parole al nome di Fernando Alonso, campione del mondo in Renault nella stagione 2005 e 2006 e che col team francese ha guidato dal 2003 ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Renault | Mercoledì possibile annuncio sul nuovo pilota 2021: Fernando #Alonso in pole - LeclercsThe : RT @gaia_val: Quando leggo che abitecoso mercoledì farà sapere chi sarà il secondo pilota renault per il 2021 - gaia_val : Quando leggo che abitecoso mercoledì farà sapere chi sarà il secondo pilota renault per il 2021 - F1inGenerale_ : F1 | Alonso in Renault, mercoledì l’annuncio? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Renault potrebbe annunciare il futuro pilota 2021 mercoledì, #Alonso in pole -