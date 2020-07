Pioli: “Valuterò Calhanoglu questa sera. Il minutaggio di Ibrahimovic crescerà” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la Juventus. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Calhanoglu vedremo oggi come sta, gli allenamenti di stasera e domattina saranno decisivi. Si era contratto un polpaccio, mi auguro possa essere disponibile, lo capiremo stasera”. “Sei Ibra è pronto a sforare l’ora di gioco? La sua condizione non può che migliorare attraverso le partite. Mentalmente, per presenza, è il più forte che ho mai allenato e lo avvertono avversari e compagni”. Foto: Sito ufficiale Milan L'articolo Pioli: “Valuterò Calhanoglu questa sera. Il minutaggio di Ibrahimovic crescerà” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ????: 'Valuterò oggi #Castillejo e Theo #Hernandez in base ai loro acciacchi. #Leão sta fac… - ansa_lazio : Pioli 'Ibra salta Roma, spero nel recupero con Spal': 'Zlatan non è pronto. Nell'ultimo allenamento valuterò Kjaer' - ansacalciosport : Serie A: Milan Roma, non c'è Ibrahimovic. 'Zlatan non è pronto. Nell'ultimo allenamento valuterò Kjaer' | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli “Valuterò