Parla il figlio di Selvaggia Lucarelli: “Non c’è libertà di espressione in Italia” (Di lunedì 6 luglio 2020) Leon Pappalardo, il figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli, ringrazia chi lo sta difendendo dagli insulti ricevuti sui social dopo il suo attacco al leader della Lega Matteo Salvini. E rivendica la sua libertà di espressione. Dopo quanto avvenuto al mercato del Portello di Milano, l’attenzione mediatica attorno a Leon Pappallardo – figlio 15enne della giornalista … L'articolo Parla il figlio di Selvaggia Lucarelli: “Non c’è libertà di espressione in Italia” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Parla figlio Coronavirus Vicenza. il figlio del dirigente Laserjet: meritava il ricovero coatto Corriere della Sera Leon Pappalardo sulle orme di mamma Selvaggia Lucarelli. Così replica a Matteo Salvini

Con un post pubblicato su un profilo Twitter nuovo di zecca Leon Pappalardo, figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli ... Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli ...

