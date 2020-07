Nuoro, Dramma in Casa: Bimbo di 4 Anni Cade dalla Finestra, Ora È in Coma (Di lunedì 6 luglio 2020) AcCade a Tortolì in provincia di Nuoro, il piccolo ha fatto un volo di circa 3 metri prima di finire ricoverato in ospedale. Il Dramma ha avuto luogo a Tortolì, cittadina dell’Ogliastra in una Casa della zona, qui un Bimbo di quattro Anni sarebbe caduto dalla Finestra. L’episodio sarebbe avvenuto attorno alle 20 di domenica 5 luglio, non sono ancora chiare le dinamiche ma il piccolo sarebbe precipitato per tre metri dalla Finestra presente al secondo piano Cadendo sopra il balcone inferiore che in realtà potrebbe avergli salvato la vita. In soccorso è giunta la madre che lo ha portato al pronto soccorso di Lanusei, ma visto le gravi condizioni sarebbe poi stato trasferito all’Ospedale Brotzu di Cagliari in elicottero dov’è stato subito ricoverato in rianimazione. Al bambino sono stati diagnosticati un trauma ... Leggi su youreduaction

enricoparenti2 : L'ennesimo caso. Speriamo sopravviva. - DarioPanzac89 : RT @fanpage: A soccorrere il bimbo è stata la stessa madre che lo ha trasportato in auto all'ospedale. È in coma - fanpage : A soccorrere il bimbo è stata la stessa madre che lo ha trasportato in auto all'ospedale. È in coma -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoro Dramma Nuoro, dramma in casa: bimbo di 4 ani cade dalla finestra, è in coma Fanpage.it Nuoro, dramma in casa: bimbo di 4 ani cade dalla finestra, è in coma

Dramma in casa a Tortolì, in Ogliastra, dove un bambino di soli 4 anni è caduto improvvisamente dalla finestra dell'abitazione di famiglia in provincia di Nuoro ed è rimasto ferito gravemente.

Nuoro, anziana si affaccia dal balcone ma perde l’equilibrio, cade e muore

Tragedia questa mattina a Nuoro, in via Fiume, dove un'anziana donna è caduta dal balcone della sua casa che si affaccia verso un cortile privato ed è morta. Sul posto la polizia di stato e l'ambulanz ...

Dramma in casa a Tortolì, in Ogliastra, dove un bambino di soli 4 anni è caduto improvvisamente dalla finestra dell'abitazione di famiglia in provincia di Nuoro ed è rimasto ferito gravemente.Tragedia questa mattina a Nuoro, in via Fiume, dove un'anziana donna è caduta dal balcone della sua casa che si affaccia verso un cortile privato ed è morta. Sul posto la polizia di stato e l'ambulanz ...