Nick Cordero, morto l’attore, da mesi lottava con il coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) In una giornata davvero molto triste per il mondo dello spettacolo in generale, contrassegnata dalla scomparsa di Ennio Morricone, arriva la notizia della morte di Nick Cordero. L’attore Nick Cordero, 41 anni, è morto dopo più di 90 giorni di ricovero in un ospedale di Los Angeles. Era dal 30 marzo che soffriva per tutta una serie di problemi di salute legati al contagio da Covid-19. I medici avevano prima indotto Cordero al coma farmacologico, e poi all’amputazione di una gamba. Il saluto della moglie: “Da oggi Dio ha un angelo in più in cielo”. Nick Cordero, morto l’attore, dal 30 Marzo lottava contro il il Covid-19 Nick Cordero dunque si è spento. L’attore, 41 anni, non ce l’ha fatta dopo che il contagio da Covid-19, lo avava costretto all’amputazione di una gamba. Era stato in coma farmacologico per ... Leggi su italiasera

