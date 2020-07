Milinkovic-Savic Juventus, assist ai bianconeri: sorride Paratici (Di lunedì 6 luglio 2020) Milinkovic-Savic Juventus – La Juventus non ha mai nascosto il suo gradimento per Milinkovic Savic. Il giocatore della Lazio piace molto alla dirigenza bianconera, che continua a monitorare la pista che porta al serbo. Adesso arriva un assist per Paratici: la Juve c’è, e ora si aspetta solo il momento giusto per affondare il colpo. Milinkovic-Savic Juve: assist per Paratici Secondo quanto riferito dalla “Gazzetta dello Sport“, con il sogno scudetto ormai lontano la Lazio difficilmente riuscirà a trattenere i pezzi pregiati. Tra questi c’è anche Milinkovic-Savic che continua ad avere estimatori in tutta Europa. Leggi anche: scambio Milik-Bernardeschi, arriva la risposta del Napoli Manchester United e Psg sempre alla finestra assieme a Juve e Inter, con Lotito che potrebbe abbassare il prezzo sui 75 milioni. Leggi su juvedipendenza

